Kẻ bắt con tin ở siêu thị Pháp bị bắn hạ

Cảnh sát Pháp cho biết nghi phạm bắt giữ con tin ở thị trấn Trebes đã bị tiêu diệt sau khi cảnh sát ập vào siêu thị, hiện trường vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb cũng xác nhận thông tin trên, theo tờ Le Monde.

Hai cảnh sát bị thương trong cuộc đấu súng này. Trước đó, có 3 người thiệt mạng trong các sự việc ở Trebes và thành phố Carcassonne gần đó,do nghi phạm gây ra. Chính quyền Pháp cũng điều tra vụ việc theo hướng khủng bố.

Nghi phạm bắt giữ con tin được cho là khoảng 25 tuổi, người gốc Ma Rốc. Tay súng này tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và yêu cầu trả tự do cho Salah Abdeslam, nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris hồi tháng 11.2015, cướp đi sinh mạng của 130 người. Theo Reuters, IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công "do một chiến binh của tổ chức thực hiện".