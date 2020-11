Cập nhật số phiếu đại cử tri hiện tại

Tính đến thời điểm này, Tổng thống Trump giành chiến thắng tại các bang và khu vực bầu cử ở Alabama (9 phiếu đại cử tri), Arkansas (6), Indiana (11), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Nebraska (3/5), North Dakota (3), Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), West Virginia (5), Wyoming (3).

Trong khi đó, ứng viên Biden chiến thắng tại Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13).

Tỷ số hiện tại là 122-92 nghiêng về ông Biden