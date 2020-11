Ông Biden dẫn trước nhưng ông Trump lợi thế ở các bang chiến địa

Tính đến 11 giờ trưa 4.11 (giờ Việt Nam), ứng viên Biden đang giành được 209 phiếu đại cử tri so với 118 phiếu của Tổng thống Trump. Cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Đài NBC News dự đoán ông Biden giành chiến thắng California, Washington, Oregon, New Mexico, Colorado, Illinois, New York, Maryland, Connecticut, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Delaware và Washington, D.C.

Đối với Tổng thống Trump, NBC News dự báo đương kim chủ nhân Nhà Trắng về nhất tại Wyoming, Utah, Bắc Dakota, Nam Dakota, Nebraska, Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Alabama, Tennessee, Nam Carolina, Mississippi, Kentucky, Indiana và Tây Virginia.

Tổng thống Trump cũng đang dẫn trước tại các bang chiến địa như Georgia, Bắc Carolina, Florida, Texas và Ohio. Bang Arizona nghiêng về ông Biden. Do các phiếu qua đường bưu điện, công tác kiểm phiếu chậm hơn thường lệ và khó đoán kết quả tại khu vực Trung Tây.