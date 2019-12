Khởi động chuỗi hoạt động kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand

Ngày 5.12, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội chính thức khởi động cuộc thi thiết kế logo nhằm tiến tới kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand - Việt Nam (1945-2020).

Phát biểu tại lễ phát động, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Wendy Matthews , cho biết: “Năm 2020 được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương của hai nước. Hợp tác giữa New Zealand - Việt Nam hiện đang ngày càng phát triển lớn mạnh. Tôi rất vui lòng được chào mừng mối liên kết lớn mạnh giữa hai nước chúng ta qua các hoạt động lý thú như cuộc thi thiết kế logo hôm nay”.

Cuộc thi kêu gọi các thí sinh gửi các logo thiết kế sáng tạo, tượng trưng cho mối quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước. Bên cạnh đó, logo cũng cần thể hiện phong cách thiết kế sáng tạo và hiện đại với màu sắc và hình dáng rõ ràng.

Tất cả công dân Việt Nam có tính sáng tạo ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia dự thi. Logo chiến thắng chung cuộc sẽ được sử dụng tại các hoạt động và sự kiện kỉ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được chính thức công bố trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán New Zealand.

Kể từ năm 2009, khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (AANZFTA) được ký kết, tổng kim ngạch xuất khẩu hai chiều tăng gấp ba lần. Quan hệ ngoại giao nhân dân ngày một lớn mạnh, với ngành du lịch phát triển nhanh chóng ở cả hai chiều và con số sinh viên Việt Nam tại New Zealand ngày một tăng. Chỉ tính riêng năm 2018, Việt Nam có gần 3.000 học sinh, sinh viên theo học tại New Zealand.