Kinh hoàng bão sấm tại Anh

Tại thủ đô London, sét đánh hỏng hệ thống nạp nhiên liệu cho máy bay ở sân bay Stansted ngày 27.5 khiến khoảng 200 chuyến bay bị hoãn và gần 50 chuyến bị hủy. Hãng hàng không Ryanair thông báo toàn bộ hành khách của hãng bị ảnh hưởng có thể được hoàn tiền đầy đủ.

Theo tờ The Guardian, gần 1.000 hộ dân sống trong cảnh mất điện tại vùng Midlands do sét đánh trong khi một số vùng bị ngập do mưa lớn. Cục Khí tượng quốc gia cảnh báo bão sấm có thể sẽ kéo dài cho đến ngày 30.5.