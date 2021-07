Lại cuốn cờ

Theo thỏa thuận này, phần lớn trong tổng số khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ hiện tại ở Iraq sẽ được rút đi. Những ai còn ở lại sẽ làm việc dưới hình thức cố vấn quân sự hoặc tư vấn chính sách.

Washington đã 2 lần tiến hành chiến tranh ở Iraq và rồi rút quân về. Lần tham chiến thứ 3, Mỹ đưa quân trở lại Iraq cùng lý do chiến tranh với lực lượng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ của Iraq và Syria. Sau khi tuyên cáo đã đập tan được IS, Mỹ không còn lý do nào nữa để tiếp tục hiện diện.