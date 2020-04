Làm rõ đề xuất “tư nhân hóa” cuộc chiến với Trung Quốc trên biển

Hôm qua (12.4), ông Brandon Schwartz, cựu Giám đốc quan hệ truyền thông Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) và đang nghiên cứu tại Trường Luật của Đại học George Washington (Mỹ), đã trả lời Thanh Niên xung quanh đề xuất trên.

Trước đó, ngày 10.4, tờ South China Morning Post, đang được kiểm soát bởi Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc), đăng bài viết US military researchers call for use of privateers against China (tạm dịch: Các nhà nghiên cứu quân sự Mỹ kêu gọi dùng tàu tư nhân chống lại Trung Quốc).