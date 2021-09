Làm thế nào loài người rũ bỏ được cái đuôi phiền phức?

Đội ngũ các nhà nghiên cứu của Đại học New York (bang New York, Mỹ) đã phát hiện đột biến gien di truyền có thể dẫn đến sự xóa sổ của cái đuôi ở loài người. Khi họ thử lặp lại đột biến này ở chuột, chúng không thể mọc đuôi như đồng loại, theo tờ The New York Times hôm 21.9.