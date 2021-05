Lợi riêng, ích chung

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, mang lại lợi ích riêng và chung cho cả hai nước.

Với việc hủy bỏ mọi hạn chế, cái lợi riêng đối với Hàn Quốc là chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ về chương trình phát triển tên lửa, mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp chế tạo vệ tinh cũng như tăng tiềm lực tên lửa quân sự phục vụ đảm bảo an ninh. Cái lợi riêng đối với Mỹ là Hàn Quốc càng tự chủ hơn về đảm bảo an ninh thì gánh nặng về tài chính và quân sự cho việc đảm bảo an ninh của Hàn Quốc sẽ giảm đáng kể đối với Mỹ.