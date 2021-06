Máy bay quân sự rơi ở Myanmar, 12 người thiệt mạng

Hiện không có thông tin về thương vong trong số những người ở dưới đất tại khu vực sau khi máy bay rơi. Phi công và một hành khách đã may mắn sống sót và đã được đưa đến một bệnh viện quân đội. Hiện chưa có thông tin về loại máy bay quân sự nói trên cũng như nguyên nhân khiến máy bay rơi.

Chiếc máy bay quân sự nói trên đang bay từ thủ đô Naypyidaw đến thị trấn Pyin Oo Lwin thuộc Mandalay và chuẩn bị hạ cánh thì bất ngờ rơi, theo Đài truyền hình Myawaddy do quân đội kiểm soát. Chiếc máy bay chở 6 quân nhân và một số nhà sư, theo Reuters dẫn lại thông tin từ một số tờ báo của Myanmar.

Hôm nay, báo Global New Light of Myanmar dẫn thông báo từ Ủy ban chống tham nhũng Myanmar cho hay bà Aung San Suu Kyi cùng một số cựu quan chức đã bị khởi tố với cáo buộc mới sau khi một cựu lãnh đạo vùng Yangon tố bà Suu Kyi nhận trái phép 600.000 USD tiền mặt từ ông cùng 11 kg vàng.

Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar phát hiện bằng chứng bà Suu Kyi đã “tham nhũng thông qua quyền hạn của bà ấy”, theo AFP dẫn lại thông tin từ Global New Light of Myanmar. Bà Suu Kyi còn bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn của mình khi thuê 2 khu đất cho tổ chức từ thiện do bà lãnh đạo.