Mỹ chặn nghị quyết kêu gọi thế giới ngừng bắn chống đại dịch Covid-19, đổ lỗi cho Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo WHO về phe Trung Quốc, tìm cách che đậy nguy cơ dịch bệnh trong giai đoạn đầu, dẫn đến hậu quả Covid-19 bùng phát xuyên quốc gia. Dựa trên lý do đó, chính quyền Washington quyết định ngưng đóng góp tài chính cho WHO, và Trung Quốc phản ứng bằng cách góp quỹ bổ sung.