Mỹ dành 96 triệu USD giúp ASEAN ứng phó dịch bệnh

Bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Về Biển Đông , Mỹ và ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trông đợi sớm có Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và Mỹ ủng hộ các nước Đông Nam Á trong việc đối phó hành vi bắt nạt của Bắc Kinh.