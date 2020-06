Mỹ muốn tuyến cáp quang Thái Bình Dương không đi qua Hồng Kông

Hãng AFP ngày 18.6 đưa tin các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ khuyến cáo rằng tuyến cáp quang biển lưu lượng cao do Google và Facebook đề xuất sẽ không đi qua Hồng Kông, do các quan ngại liên quan đến việc Bắc Kinh thông qua l uật an ninh quốc gia đối với đặc khu.