Mỹ tăng cường chiến dịch mạng đối phó Nga

Đài RT ngày 12.6 dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết cơ quan chức năng nước này đang tăng cường các chiến dịch mạng nhằm vào Nga và những “đối thủ” khác.

Phát biểu tại một sự kiện do tờ The Wall Street Journal tổ chức, ông Bolton cho biết Washington đã tạo “hệ thống răn đe” trên môi trường mạng nhằm ngăn chặn hành động can thiệp vào bầu cử tại Mỹ.

Theo đó, dưới chỉ thị mới của Tổng thống Donald Trump, chính quyền đã "căn bản thay đổi cách thức ra quyết định về các chiến dịch tấn công mạng".

“Mục đích là nói với Nga hoặc bất cứ ai khác liên quan đến chiến dịch mạng chống lại chúng tôi sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ khiến họ trả giá đến cùng”, ông nói.

Dù nỗ lực của chính phủ nhằm đối phó với các quốc gia khác tấn công mạng nhằm vào Mỹ nói chung, ông Bolton tập trung vào những nước thường bị Washington cáo buộc như Nga, Trung Quốc, Iran và CHDCND Triều Tiên.

Trong một bài viết trên trang The Hill vào năm ngoái, cố vấn Bolton kêu gọi chính phủ Mỹ tiến hành “chiến dịch đáp trả trên mạng” nhằm vào Nga.

Việc tăng cường chiến dịch mạng gần đây diễn ra sau khi tập đoàn Huawei của Trung Quốc bị Washington cáo buộc đánh cắp công nghệ và theo dõi lén, trong khi phe Dân chủ kêu gọi điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử. Trung Quốc và Nga đều bác bỏ các cáo buộc trên.