Mỹ - Úc liên thủ đối phó Trung Quốc

Trung Quốc ăn miếng trả miếng với Anh, Canada, Úc

Trung Quốc ngày 28.7 thông báo Hồng Kông sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ và hỗ trợ pháp lý với Anh, Canada và Úc. Đây là đòn đáp trả của Trung Quốc đối với việc 3 nước này ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng tại đặc khu. Sáng qua, New Zealand cũng thông báo biện pháp tương tự, đồng thời siết quy định xuất khẩu công nghệ và hàng hóa có thể dùng trong quân sự cho Hồng Kông. New Zealand còn cập nhật cảnh báo công dân nước này về nguy cơ bị bắt giữ tại Hồng Kông và dẫn độ sang đại lục xét xử theo luật an ninh quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày chỉ trích “sai lầm” của 4 nước nói trên. Tuy Trung Quốc không ngừng thỏa thuận dẫn độ với New Zealand nhưng ông Uông tuyên bố Bắc Kinh có quyền phản ứng thêm. Vi Trân