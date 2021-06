Myanmar đối mặt mối nguy kép

Biến động chính trị đã buộc nhiều nhân viên y tế bỏ ngành hoặc đình công và làm trì hoãn nỗ lực phòng dịch của nước này.

Tình trạng thiếu nhân lực và trang thiết bị y tế khiến giới hữu trách chỉ thực hiện được trung bình hơn 4.000 cuộc xét nghiệm/ngày trong tuần qua, so với hơn 17.000 trường hợp trước chính biến.

Tỷ lệ xét nghiệm ngày 21.6 cho kết quả gần 12% số ca dương tính trên tổng số mẫu, mức cao báo động so với trước khi chính quyền quân sự tiếp quản. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đang bị trì hoãn do các bất ổn chính trị. Các tổ chức quốc tế như WHO lo ngại Myanmar đang đối mặt làn sóng Covid-19 mới. Thực tế này tạo ra mối nguy kép đe dọa Myanmar.