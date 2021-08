NASA đưa máy in 3D đặc biệt vào không gian

Trong tuần này, tàu chở hàng Cygnus của hãng quốc phòng - hàng không Northrop Grumman (Mỹ) sẽ đến Trạm không gian quốc tế (ISS), mang theo một máy in 3D để tiến hành thử nghiệm trong không gian, theo Digital Trends.

Với ý tưởng sử dụng các vật liệu sẵn có trên mặt trăng để tạo ra những vật dụng cần thiết thay vì phải vận chuyển rất nhiều thiết bị nặng từ Trái đất, NASA đã tiến hành thử nghiệm máy in của công ty Redwire - công ty công nghệ và cơ sở hạ tầng vũ trụ của Mỹ, nhằm phục vụ cho sứ mệnh mặt trăng Artemis sắp tới vào năm 2024.

Các kỹ sư đã xem xét và thử nghiệm in 3D bằng bụi mặt trăng trên Trái đất trong một thời gian. Vì các mẫu thực từ mặt trăng rất quý hiếm, họ đã phải thay thế chúng bằng hợp chất nhân tạo từ vật liệu hóa học có tính chất tương tự để mô phỏng và kiểm tra phần cứng của máy in 3D trước khi gửi nó vào không gian.

Việc gửi máy in 3D vào môi trường vi trọng lực của ISS để thử nghiệm là một bước tiến lớn trong công tác chuẩn bị để đưa công nghệ này vào sử dụng. NASA sẽ nghiên cứu khả năng hoạt động của máy in và độ bền của vật liệu in khi không có trọng lực.