NASA phóng tàu vũ trụ tiến sát Mặt trời

Theo AFP, tàu thăm dò Mặt trời Parker được phóng lên tại Mũi Canaveral (bang Florida, Mỹ) vào lúc 3 giờ 31 (giờ địa phương).

Có kích cỡ bằng chiếc xe hơi nhỏ, tàu Parker được bảo vệ bởi lớp vỏ dày 11,43 cm, cho phép chịu nhiệt đến 1.400oC nên có thể tiến gần bề mặt Mặt trời ở khoảng cách 6,16 triệu km. Lớp chắn nhiệt này còn chịu được bức xạ cao gấp 500 lần so với bức xạ Mặt trời trên Trái đất, giúp duy trì nhiệt độ bên trong con tàu ở mức 29oC.