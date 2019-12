New Orleans tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì tấn công mạng

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 5 giờ ngày 13.12 (giờ địa phương) và ngay sau đó, bộ phận công nghệ thông tin của New Orleans bắt đầu tắt máy chủ và máy tính ở các sở ban ngành để phòng ngừa.

Theo giới chức sở tại, hệ thống máy tính của Sở Cảnh sát và Các dịch vụ y tế khẩn cấp ở New Orleans đã bị tấn công, song hệ thống khẩn cấp 911 không hề gì. Hiện chưa rõ quy mô đợt tấn công mạng này.

“Sự cố an ninh mạng” đang được giới chức an ninh New Orleans phối hợp với Cảnh sát bang Louisiana, Lực lượng vệ binh quốc gia Louisiana, Cục Điều tra liên bang Mỹ và Cơ quan Mật vụ tiến hành điều tra.