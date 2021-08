New Zealand gửi công hàm về Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc

Công hàm của phái đoàn thường trực New Zealand tại Liên Hiệp Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề ngày 2.8 và đóng dấu ở New York vào ngày 3.8 nêu rõ ngay phần đầu rằng New Zealand không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.