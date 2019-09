New Zealand hỗ trợ người dân nghèo ở tỉnh Cao Bằng nâng cao thu nhập

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews, đến thăm các hộ dân tham gia dự án “Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh và Tự lực” tại Cao Bằng từ ngày 24-26.9. Đây là chương trình do chính phủ New Zealand tài trợ.

Dự án trị giá 1,7 triệu đô la New Zealand (gần 25 nghìn tỉ đồng) được thực hiện bởi ChildFund Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng từ tháng 7.2014 đến tháng 6.2019.

Theo thông tin từ báo cáo đánh giá cuối kỳ của dự án, 1.400 gia đình dân tộc thiểu số ở 6 xã nghèo nhất của huyện, gồm Cao Chương, Lưu Ngọc, Quang Hán, Quang Vinh, Quốc Toản và Xuân Nội, đã được hỗ trợ.

Đánh giá về các hoạt động của dự án, đại sứ Wendy cho biết “Tôi rất vui khi được chứng kiến những kết quả hữu hình mà các gia đình dân tộc thiểu số của huyện Trà Lĩnh đã được thụ hưởng. Sự hỗ trợ của New Zealand rất thiết thực, với một loạt các hoạt động được thực hiện để cải thiện sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của các gia đình và cải thiện khả năng dự phòng, phục hồi trong thảm họa của cộng đồng”.