Nga chỉ trích Mỹ tính phá vỡ WHO

Phát biểu trong cuộc họp đảng Nước Nga Thống nhất ngày 19.5, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng WHO có thể cải thiện cách hoạt động của tổ chức và Nga sẵn sàng đóng góp, theo AFP.

Tuy nhiên, ông Ryabkov tuyên bố Nga phản đối việc "phá vỡ mọi thứ đang có sẵn" chỉ vì lợi ích chính trị của một nước nào đó, dù là Mỹ hay là nhóm các nước dưới sự dẫn dắt của Mỹ.

“Chúng tôi phản đối việc chính trị hóa mọi thứ liên quan đến sự lây lan dịch Covid-19. WHO không thể trở thành quả bóng để bị đá tới đá lui”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư cho WHO, trong đó liệt kê nhiều điều mà Mỹ bất bình về tổ chức này. Tổng thống Trump cáo buộc WHO làm hỏng nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19 của thế giới và là “con rối của Trung Quốc ”.

Trong thư, ông Trump ra thời hạn 30 ngày để WHO sửa chữa sai lầm. Nếu không, Mỹ sẽ rút khỏi WHO và cắt đứt nguồn tài trợ cho tổ chức này.

Cùng ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố WHO sẽ tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh WHO muốn làm rõ trách nhiệm của các bên hơn bất cứ ai khác và hoan nghênh việc các nước thông qua nghị quyết của Liên minh châu Âu trong đó kêu gọi đánh giá trách nhiệm của WHO và điều tra nguồn gốc Covid-19 . Tuy nhiên, ông Tedros không nhắc đến tối hậu thư của Mỹ.