Nga sẵn sàng chuyển giao và mở rộng sản xuất vắc xin tại Đông Nam Á

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov khẳng định, Nga coi trọng đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cam kết tiếp tục tham gia tích cực trong các cơ chế do ASEAN chủ trì, tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp ứng phó hiệu quả các khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đầy bất ổn và phức tạp.

Nga cho biết sẽ tiếp tục cung ứng vắc xin cho các nước ASEAN, khẳng định sẵn sàng chuyển giao và mở rộng sản xuất vắc xin tại Đông Nam Á, tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo các chuyên gia và nhân viên y tế cho các nước ASEAN.

ASEAN và Nga nhất trí tiếp tục dành ưu tiên hợp tác ứng phó đại dịch và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi toàn diện.

ASEAN đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực y tế dự phòng, cung ứng và giúp các nước ASEAN tự chủ vắc xin.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất ổn cùng với những thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực, khẳng định cần tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao các cơ chế do ASEAN chủ trì và dẫn dắt, đề cao chủ nghĩa đa phương, củng cố và xây dựng trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ.