Ngân hàng Citibank chuyển nhầm 500 triệu USD, người nhận không phải trả lại

Tờ The New York Times ngày 17.2 đưa tin một tòa án ở Mỹ vừa phán quyết rằng những bên đã nhận tiền do Ngân hàng Citibank (Mỹ) chuyển nhầm sẽ không phải hoàn trả, sau sự việc xảy ra vào năm ngoái.