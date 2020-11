Ngày phán xét của cuộc bầu cử lịch sử

Người chết vẫn bỏ phiếu bầu tổng thống ?

Tờ The New York Post và CNN hôm qua loan tin nhiều lá phiếu đã được gửi qua thư tại TP.New York (bang New York) và một số nơi ở bang Florida nhân danh những cử tri đã chết. Chẳng hạn, Ủy ban Bầu cử New York nhận một lá phiếu vắng mặt từ một người tên Frances Reckhow (theo đảng Dân chủ), được gửi vào ngày 24.9. Ủy ban này xác định lá phiếu hợp lệ hôm 8.10, nhưng sau đó phát hiện bà Reckhow (sinh ngày 6.7.1915) đã qua đời hồi năm 2012. Ủy ban Bầu cử tại Florida cũng đã phát hiện hơn 50 người không còn sống bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng vẫn chưa rõ động cơ.