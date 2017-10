Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) ở thủ đô Washington D.C hôm 18.10 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay nước này muốn đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ giữa lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại châu Á.

Ông Tillerson mô tả Ấn Độ là “đối tác” trong mối quan hệ chiến lược, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ “không bao giờ có mối quan hệ tương tự với Trung Quốc”.

Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ Mỹ và Ấn Độ có chung mục tiêu về mọi vấn đề an ninh, tự do đi lại, tự do thương mại cũng như chống khủng bố tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo AP.

Ông Tillerson lên tiếng chỉ trích “Trung Quốc hành xử thiếu trách nhiệm. Những hành động khiêu khích của nước này tại Biển Đông đã thách thức mọi quy tắc quốc tế mà Mỹ và Ấn Độ ủng hộ”.

Theo BBC, Ngoại trưởng Tillerson đưa ra tuyên bố trên trước chuyến thăm của ông đến Ấn Độ vào tuần tới.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Tillerson, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho hay Bắc Kinh hy vọng Mỹ có thể từ bỏ “thành kiến” và nhìn nhận Trung Quốc một cách khách quan.

tin liên quan Quan hệ Mỹ - Trung: bằng mặt, chưa bằng lòng Mỹ và Trung Quốc chưa thể bằng lòng với nhau vì bên này chưa đáp ứng đầy đủ mức độ yêu cầu đòi hỏi của bên kia liên quan đến Triều Tiên.



Huỳnh Thiềm