Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc 'bắt nạt' Anh

Ngoại trưởng Pompeo dẫn lại các báo cáo phản ánh tình trạng các giám đốc điều hành của công ty truyền thông Next Digital (Hồng Kông) không thể truy cập vào tài khoản ngân hàng HSBC của Anh tại Hồng Kông , theo Reuters. Họ cho rằng ngân hàng HSBC đã đóng tài khoản của những cá nhân phản đối việc Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng giúp chính phủ và các công ty, ngân hàng của Anh chống lại “sự bắt nạt” của chính quyền Trung Quốc. Đại diện của ngân hàng HSBC từ chối bình luận về thông tin này.

Trong những tháng gần đây, HSBC đã phải đối mặt với áp lực gia tăng từ nhiều phía, trong khi vẫn cố duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Hồi tháng rồi, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và các quan chức Mỹ chỉ trích HSBC và các ngân hàng khác vì đã ủng hộ luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đối với Hồng Kông, có hiệu lực từ cuối tháng 6.

Chính phủ Anh, Mỹ và các nước phương Tây khác lên án luật an ninh quốc gia này đe dọa quyền tự trị của Hồng Kông.

Hôm 10.8, nhà sáng lập Next Digital, ông Jimmy Lai đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia, sau đó được tại ngoại. Ông trùm truyền thông Hồng Kông này bị tình nghi câu kết với các thế lực nước ngoài, đe dọa an ninh quốc gia