Người Mỹ gốc Iran bị từ chối nhập cảnh khi trở về từ Canada

Tờ The New York Times ngày 5.1 dẫn một số nguồn tin cho hay hơn 60 người, phần lớn trong số đó trở về Mỹ từ chuyến công tác hoặc kỳ nghỉ ở Canada, đã bị các đặc vụ tại cửa khẩu ở thành phố Blaine thuộc bang Washington giữ lại thẩm vấn thêm về quan điểm chính trị và lòng trung thành của họ.

Hầu hết những người nói trên được thả sau khi giới chức kiểm tra an ninh. Trong khi đó một số nguồn tin khẳng định vài người đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, theo The New York Times.

Ông Masih Fouladi, giám đốc điều hành Hội đồng quan hệ Hồi giáo - Mỹ, một tổ chức ủng hộ quyền dân sự của người Hồi giáo, cho hay vài người bị giữ trong phòng chờ và bị thẩm vấn tới 10 tiếng đồng hồ. Cũng theo ông Fouladi, vào khuya 4.1, sau khi xem buổi hòa nhạc ở Canada do một ngôi sao Iran biểu diễn, một số người trở lại Mỹ nhưng bị từ chối nhập cảnh và yêu cầu trở lại sau.

Ông Fouladi còn kể rằng khi một gia đình hỏi tại sao họ bị thẩm vấn thì một quan chức đáp rằng hiện nay là thời điểm không tốt cho người Iran.