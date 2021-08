Người phụ gốc Việt với nhiệt huyết truyền cảm hứng nơi nguồn cội

Lớn lên ở Thụy Điển, Sandquist luôn muốn tìm hiểu về xuất thân, quê hương xa cách và nhất là mong gặp được bố mẹ ruột.

Cô có khá nhiều thông tin như sinh ngày 17.1.1991 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, được nhận nuôi thông qua tổ chức Adoptions Centrum, cũng như tên và năm sinh ước chừng của mẹ ruột.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Stockholm, một trong những trường danh giá ở Châu Âu, Sandquist quyết định về Việt Nam năm 2018 và làm việc cho một công ty mỹ phẩm Thụy Điển.

Thế nhưng cuộc đoàn tụ đầy xúc động với mẹ ruột đã thôi thúc trong cô một sứ mệnh là giúp mọi người xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa. Từ đó, ý tưởng về một ứng dụng hẹn hò cho người dùng châu Á cũng bắt đầu nảy sinh.

“Mình đang có một tin rất vui muốn chia sẻ với mọi người, đó là ngày 26.8 sắp tới, ngày bình đẳng phụ nữ, sẽ là ngày chính thức ra mắt của Fika”, CEO của Fika Holdings háo hức chia sẻ với Thanh Niên về ứng dụng sắp ra mắt chính thức và tiết lộ rằng công ty đã thu hút nguồn vốn “hơn 7 con số” (triệu USD) từ các nhà đầu tư quốc tế, sau khi kết thúc vòng gọi vốn đầu tiên.

Các thành viên Fika tại một sự kiện giới thiệu ứng dụng Ảnh: Fika

Theo cô Sandquist, văn hóa hẹn hò ở châu Âu được hình thành từ lâu, còn ở Việt Nam thì vẫn là một điều khá mới mẻ và tồn tại một sự kỳ thị nhất định đối với các ứng dụng hẹn hò. Do đó, cô muốn có ứng dụng thân thiện, hỗ trợ và giúp phụ nữ cảm thấy an toàn, cũng như góp phần xóa bỏ bất cứ định kiến giới tính nào cản trở sự tự do kết nối của họ.