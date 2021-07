Người tố cáo Mỹ không kích giết thường dân Afghanistan bị kết án tù

Hãng AP ngày 28.7 đưa tin một cựu chuyên viên phân tích tình báo Không quân Mỹ từng giúp tìm mục tiêu cho các vụ tấn công chết người bằng UAV của Mỹ bị tuyên án 45 tháng tù giam vì để lộ thông tin tối mật về chương trình này.

Trước tòa, bị cáo Daniel Hale (33 tuổi) cho biết anh cảm thấy buộc phải tiết lộ thông tin cho một nhà báo vì cảm thấy tội lỗi khi tham gia chương trình mà anh cho rằng đã giết hại nhiều thường dân Afghanistan ở xa khu vực chiến trường.

“Việc giết chóc là sai lầm. Đặc biệt sai khi giết người không có khả năng tự vệ”, theo bản ghi nội dung biện hộ. Bị cáo nhận trách nhiệm về hành động mình, dù xin được khoan hồng.

Tuy nhiên, thẩm phán Liam O’Grady cho rằng bị cáo có nhiều cách khác để bày tỏ lo ngại ngoài việc tiết lộ cho báo giới. Cho rằng cần răn đe việc tiết lộ tương tự, ông áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn so với đề xuất 12-18 tháng do các luật sư biện hộ đưa ra, nhưng nhẹ hơn so với đề xuất của các công tố viên.

“Bị cáo có thể rời khỏi quân đội hoặc báo với chỉ huy về việc không làm công việc đó nữa”, theo ông O’Grady.

Bị cáo là cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý quốc gia (NGA), bị cáo buộc bắt đầu liên lạc với một nhà báo từ năm 2013. Sau đó, các tài liệu mật về chương trình UAV tấn công được đăng trên trang tin của nhà báo này.

Cáo trạng không nêu tên nhà báo và trang tin, trong khi Reuters cho rằng các thông tin trùng khớp với nhà báo Jeremy Scahill của trang The Intercept. Vào tháng 10.2015, trang này đăng loạt bài “The Drone Papers” (tạm dịch: Những tài liệu về UAV) của tác giả Scahill và một số phóng viên khác.

Loạt bài cho biết các tài liệu mật bị tiết lộ vì nguồn tin cho rằng công chúng ở Mỹ “có quyền hiểu về quy trình đặt con người vào danh sách tử thần, và sau đó sẽ bị sát hại”.

Quân đội Afghanistan đánh phiến quân, 40 dân thường thiệt mạng

Theo loạt bài trên The Intercept, tài liệu bị rò rỉ cho thấy các cuộc không kích do UAV thực hiện thường được tiến hành dựa trên những thông tin tình báo không đầy đủ và không đáng tin cậy.