Nguy cơ bất ổn mới tại vùng Vịnh

Ngày 21.8, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ điều một tàu chiến và một máy bay trinh sát P-8A với khoảng 200 binh lính đến vùng Vịnh tham gia liên minh bảo vệ an ninh hàng hải do Mỹ khởi xướng. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, nhà lãnh đạo cho biết 15 - 16% lượng dầu thô và 25 - 30% dầu tinh luyện của Úc đi qua eo biển Hormuz. Ông Morrison tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Mỹ về việc hộ tống tàu thuyền di chuyển qua khu vực và cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng cho nền kinh tế Úc nếu tuyến hàng hải này bị gián đoạn. Như vậy, Úc là nước thứ ba sau Anh và Bahrain gia nhập liên minh do Mỹ khởi xướng, trong khi Israel được cho là cũng hỗ trợ một số hoạt động tình báo.