Nhà cựu Tổng thống Obama và Clinton bị gửi bưu kiện chứa thiết bị nổ

Tờ The New York Times ngày 24.10 đưa tin một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm kiểm tra bưu phẩm cho nhà Clinton đã phát hiện thiết bị nổ cài trong một hộp bưu kiện, gửi đến địa chỉ tại Chappaqua, bang New York.

Còn theo Đài NBC News, gói bưu phẩm có thể chứa bom ống giống như loại đã được tìm thấy trong hòm thư ngoài dinh thự của nhà tài phiệt George Soros cách đây vài ngày.

Đội tháo dỡ bom mìn đã được triển khai đến hiện trường và kích nổ bưu phẩm trong khu vực rừng cây sát bên khu nhà.

Ngay sau đó, Mật vụ Mỹ cũng tuyên bố đã chặn được gói bưu phẩm với tình trạng tương tự đang trên đường đến địa chỉ nhà của gia đình cựu Tổng thống Obama ở Washington D.C.

Vẫn chưa rõ thiết bị nổ định gửi tới nhà ông Obama có giống hai trường hợp trước hay không.