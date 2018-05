Nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng 'chẳng nhận ra ông Trump là ai'

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, người có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, gần đây tiết lộ ông Kim từng không biết nhiều về Tổng thống Donald Trump, ít nhất là cho đến năm 2017.



Ông Rodman từng nhiều lần đến Triều Tiên và là một trong số ít người phương Tây gặp được ông Kim Jong-un. Lần gần nhất cựu sao bóng rổ này đến Bình Nhưỡng là vào tháng 6.2017.

Tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với trang TMZ gần đây, ông Rodman cho rằng ông Kim không thực sự hiểu được Tổng thống Trump cho đến khi được tặng cuốn sách The Art of the Deal (tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán) vào dịp sinh nhật năm 2017. “Tôi đoán là cho đến khi ông ấy bắt đầu đọc cuốn sách thì mới dần hiểu rõ về Tổng thống Trump”, ông Rodman nói.

Cuốn Nghệ thuật đàm phán được xuất bản năm 1987 với ông Trump và nhà báo Tony Schwartz là đồng tác giả. Cuốn sách vừa là tự truyện về thời thơ ấu của ông Trump và con đường xây dựng tập đoàn Trump, vừa có những lời khuyên để thành công trong kinh doanh.

Shutterstock Ông Rodman trao cuốn sách Nghệ thuật đàm phán cho Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên Kim Il-guk vào tháng 6.2017

Năm 2017, thái độ mà Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên dành cho nhau là cực kỳ gay gắt và căng thẳng sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và thử hạt nhân. Tuy nhiên, tình hình trở nên lạc quan hơn sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên gần đây bắt đầu nối lại liên lạc và đối thoại, trong khi ông Trump và ông Kim cũng sẽ gặp nhau tại Singapore vào ngày 12.6 tới.

Ông Rodman tin rằng lãnh đạo Triều Tiên đã “thay đổi suy nghĩ” về Tổng thống Trump và người Mỹ. Tuy nhiên, cựu ngôi sao này khẳng định không muốn nhận công trạng cho bản thân về những diễn biến trên.

"Tôi không muốn ngồi đây và nói ‘tôi đã làm cái này, tôi đã làm cái kia’. Ý định của tôi là đến đó và làm một đại sứ thể thao tại Triều Tiên để mọi người hiểu con người Triều Tiên là như thế nào”, ông Rodman chia sẻ.

Những năm gần đầy, ông Rodman được biết đến nhiều với hình ảnh "bạn trọn đời" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cựu ngôi sao thường gọi công việc mình làm là "ngoại giao bóng rổ".