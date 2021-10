Nhân viên tố phi thuyền của tỉ phú Jeff Bezos thiếu an toàn

Một nhóm các nhân viên và cựu nhân viên công ty Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos vừa đăng công khai một lá thư cho biết họ sẽ không dám bay trên phi thuyền của công ty vì thiếu an toàn, theo trang Business Insider ngày 30.9.

Ông Bezos lập công ty này vào năm 2000 và đã phóng phi thuyền lên không gian bằng tên lửa New Shepard vào tháng 7. Kể từ đó, công ty đã mở bán vé du hành không gian và dự kiến 4 khách hàng sẽ bay vào ngày 12.10.

Tuy nhiên, lá thư trên cho rằng giới lãnh đạo công ty đã phớt lờ những lo ngại về tính an toàn nhằm rút ngắn giai đoạn để sớm phóng phi thuyền.

Tên duy nhất ghi trên lá thư là Alexandra Abrams, người từng phụ trách truyền thông nội bộ tại Blue Origin. Bà đăng lá thư và cho biết 20 nhân viên và cựu nhân viên đã cùng viết.

Tên của những người khác không được viết trong thư, nhưng Đài CBS đã phỏng vấn 5 người trong số họ. Lá thư còn đề cập đến văn hóa quấy rối, phân biệt giới tính và không chấp nhận bất đồng tại Blue Origin.

'Đường lên vũ trụ cho con cháu xây tương lai': tỉ phú Bezos hoàn thành chuyến bay lịch sử

Tên lửa New Shepard đã phóng thành công 15 lần không chở người và một lần chở người, trong đó có ông Bezos. Tên lửa có hệ thống khẩn cấp có thể phóng khoang hành khách ra nếu bị hỏng.

Tuy nhiên, lá thư đề cập đến ý kiến của một kỹ sư cùng ký tên cho rằng Blue Origin đã may mắn vì đến giờ chưa có vấn đề gì xảy ra. Nhiều người viết lá thư cho biết họ sẽ không bay trên phi thuyền của Blue Origin.

Trong thông cáo, Blue Origin cho hay bà Abrams bị sa thải 2 năm trước sau nhiều lần bị cảnh cáo liên quan quy định kiểm soát xuất khẩu liên bang, dù bà bác bỏ thông tin này.

Ít nhất 17 kỹ sư và lãnh đạo đã rời Blue Origin trong thời gian gần đây, trong đó có nhiều người nghỉ việc sau chuyến bay của ông Bezos, theo Đài CNBC. Chưa rõ lý do họ nghỉ việc, nhưng trang Glassdoor cho biết chỉ 19% nhân viên Blue Origin ủng hộ CEO Bob Smith.

Tỷ lệ này là 92% đối với công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk và 77% đối với công ty United Launch Alliance của ông Tory Bruno.

Bezos đối đầu Branson: cách 'du hành không gian' của tỉ phú nào ngầu hơn?

Blue Origin ra thông cáo khẳng định về sự an toàn và cho rằng New Shepard là “phi thuyền an toàn nhất từng được thiết kế hay chế tạo”. Ông Bezos hiện là người giàu thứ 2 với tài sản trị giá 193,1 tỉ USD, sau tỉ phú Elon Musk với 200,3 tỉ USD, theo Forbes.