Nhiều nước đòi WTO điều tra thuế suất kim loại của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc cuối ngày 18.10 thông báo đã yêu cầu WTO thành lập một nhóm chuyên gia nhằm xác định tính hợp pháp của thuế suất kim loại do chính quyền Mỹ áp đặt, tố cáo đây là hành động bảo hộ mậu dịch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy tắc thương mại đa quốc gia, theo Bloomberg.

Thông báo cho biết Trung Quốc đã thương lượng với Mỹ thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhưng không giải quyết được những lo ngại nên phải đưa ra yêu cầu nói trên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soreide cho biết nước này cùng Liên minh châu Âu (EU) gửi yêu cầu tương tự lên WTO và cho rằng thuế suất nhôm và thép của Mỹ vi phạm quy tắc của WTO, theo Reuters.

Yêu cầu của các nước sẽ được cơ quan giải quyết khiếu nại của WTO xem xét tại kỳ họp kế tiếp, dự kiến vào ngày 29.10.

Chính quyền Mỹ áp đặt mức thuế 25% và 10% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ EU, Trung Quốc, Canada và Mexico từ ngày 1.6 với lý do là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các nước coi thuế suất này là hành động bảo hộ thương mại của Mỹ và yêu cầu WTO phải xem xét lý do Washington có hợp lý hay không.

Giới chuyên gia nhận định diễn biến mới đẩy WTO vào thế khó xử. Nếu tổ chức này đưa ra phán quyết có lợi cho Mỹ thì sẽ tạo tiền đề cho các nước khác thi hành các chính sách bảo hộ mậu dịch với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Còn ngược lại, WTO sẽ khiến nền kinh tế số 1 thế giới giận dữ và có thể sẽ rút khỏi tổ chức như Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa.