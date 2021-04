Nữ bếp trưởng Mỹ gốc Việt tranh tài Top Chef

Trong phần 18 của Top Chef khởi chiếu hằng tuần từ ngày 1.4, nữ bếp trưởng tài năng Jamie Tran có cơ hội thể hiện tài năng nấu nướng phong cách Mỹ hòa quyện với Việt Nam, theo tờ Las Vegas Review Journal.

Phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại của cô Tran có nhiều sự ảnh hưởng từ món ăn Việt Nam lẫn Hàn Quốc vì cha cô là người Mỹ gốc Việt và mẹ là người gốc Hàn. Các chuyên gia ẩm thực đánh giá nhà hàng The Black Sheep của cô Tran ở phía tây nam TP.Las Vegas (bang Nevada) mang đến cho thực khách nhiều món ăn đầy sáng tạo.

“Tôi bắt đầu say mê nấu ăn khi mới lên 3 tuổi. Lúc đó, căn hộ bị mất điện và mẹ đang nấu món thịt heo chiên giòn. Tôi không thể nào quên được mùi thơm thức ăn lúc đó”, cô Tran nói. Khi còn là sinh viên đại học ở San Francisco, cô Tran chia sẻ với một giáo sư về kế hoạch mở nhà hàng ở Las Vegas sau khi tốt nghiệp. “Tôi nói với giáo sư rằng tôi sẽ chuyển đến Las Vegas để khởi nghiệp không chỉ vì bản thân mà còn giúp tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác”, cô Tran nói với tờ Las Vegas Weekly.

Đến năm 2017, cô Tran quyết định mở nhà hàng The Black Sheep (Con Cừu Đen), được đặt tên theo biệt danh của cô ở nhà. Cũng trong năm đó, The Black Sheep giành giải thưởng “Nhà hàng của năm” do chuyên trang ẩm thực Eater Las Vegas bình chọn và cô Tran là “Đầu bếp của năm”.