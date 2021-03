Ông Trump âm thầm giảm 1/3 số bom hạt nhân ở châu Âu

Hãng Sputnik ngày 22.3 dẫn báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump dường như đã âm thầm rút khoảng 50 quả bom hạt nhân B61 ở châu Âu.

Nếu được xác nhận, hiện Mỹ chỉ còn khoảng 100 bom hạt nhân B61 tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ Khảo cứu Quốc hội, với nhiệm vụ thông báo với các nghị sĩ về nhiều chính sách, cho biết những thay đổi đã được ám chỉ trong các báo cáo đã giải mật gần đây, với vũ khí hạt nhân này được chuyển đi dù giới chức Mỹ “không thông báo về bất cứ thay đổi nào đối với các vụ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu”.

Trang Bulletin of the Atomic Scientists vào tháng 1 đưa tin vũ khí hạt nhân của Mỹ trong khu vực chỉ còn khoảng 100 bom B61 tại 5 quốc gia ở châu Âu, giảm so với 150 quả trước đó.

Số bom này dường như được giữ tại Ý (các căn cứ Aviano và Ghedi), Đức (căn cứ Không quân Buchel), Bỉ (căn cứ Kleine Brogel), Hà Lan (căn cứ Volkel) và Thổ Nhĩ Kỳ (Incirlik).

Giới nghiên cứu cho rằng việc giảm số bom hạt nhân là do giảm khả năng lưu trữ tại Aviano và Incirlik, và hiện khoảng 130 bom B61 đang được giữ trong các căn cứ tại Mỹ nhằm sẵn sàng cho các chiến dịch ở châu Á và những nơi khác ngoài châu Âu.

Quân đội Mỹ có kế hoạch nâng cấp bom hạt nhân B61 và đang chế tạo bom B61-12 có kích thước nhỏ hơn, gần đây được thử nghiệm tại bãi thử Tonopah ở Nevada.

Vũ khí hạt nhân này có thể được trang bị trên tiêm kích F-35 và có 4 mức khác nhau về sức công phá, gồm 0,3, 1,5, 10 và 10 kiloton. Các quả bom Mỹ từng ném xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8.1945 lần lượt có sức nổ tương đương 15 và 18 kiloton.