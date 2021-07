Ông Trump từng ca ngợi Adolf Hitler?

Thông tin trên được nhà báo Michael Bender của tờ The Wall Street Journal tiết lộ trong cuốn sách “Frankly, We Did Win This Election” (tạm dịch: Rõ ràng, chúng ta đã thắng cuộc bầu cử này). Tờ USA Today ngày 7.7 trích nội dung sách cho biết ông Kelly khi đó đã tóm tắt cho ông Trump về lịch sử Thế chiến 1 và "gợi cho vị tổng thống nhớ rằng các quốc gia thuộc phe nào trong cuộc chiến".

Ông Trump ngay sau đó tiếp lời rằng: “Hitler đã làm rất nhiều điều tốt”. Theo tác giả cuốn sách, ông Kelly “nói với tổng thống rằng ông ấy đã sai, nhưng ông Trump quyết không thay đổi ý kiến”. Ông Trump đã chỉ ra sự phục hồi kinh tế của Đức trong những năm 1930 diễn ra dưới thời Hitler

Đáp lại, ông Kelly tranh luận rằng “người Đức thà nghèo còn tốt hơn là phải chịu chế độ diệt chủng của Đức Quốc xã”. Ông Kelly cũng đã nói với ông Trump rằng “ông không thể nói bất cứ điều gì để ủng hộ Adolf Hitler. Chỉ đơn giản là không được làm thế”.

Theo tác giả Bender, trong cuộc phỏng vấn sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump đã phủ nhận các bình luận trên.

Ông Trump và tướng John Kelly Reuters

John Kelly là tướng Thủy quân lục chiến về hưu và là người giữ chức chánh văn phòng Nhà Trắng lâu nhất dưới thời ông Trump. Ông Kelly từ chức vào tháng 12.2018 và sau đó có những mâu thuẫn với ông Trump.

Chuyến thăm châu Âu năm 2018 của ông Trump cũng gây tranh cãi vì những cáo buộc cho rằng ông miệt thị các thành viên quân đội và gọi những người lính Mỹ đã chết trong Thế chiến 1 là những "kẻ thua cuộc" và "tồi tệ". Ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc này và gọi những người cho rằng ông nói như vậy là "bọn hèn hạ và dối trá".

