Phá xưởng chế tạo vũ khí ‘lậu’, chỉ mất vài phút để in 3D ra nòng súng

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha hôm 18.4 cho hay vụ đột kích xưởng in vũ khí “lậu” đã diễn ra trên địa bàn thành phố Santa Cruz de Tenerife thuộc quần đảo Canary.

Chiến dịch được triển khai vào tháng 9.2020 nhưng được giữ bí mật cho đến khi tòa án Tây Ban Nha cho phép công bố thông tin.

Phía cảnh sát tịch thu tổng cộng 19 khung súng ngắn, 9 ổ đạn, 2 bộ phận giảm thanh cùng nhiều linh kiện vũ khí khác in bằng công nghệ 3D.

Giới chức năng cũng tìm được một phiên bản súng trường AR-15, 2 khẩu súng bắn điện, 5 con dao, một thanh mã tấu, một thanh đao Nhật tại xưởng.

Các cảnh sát cho rằng những bộ phận vũ khí đã được sản xuất tại chỗ bằng công nghệ in 3D, vì họ phát hiện 2 máy in 3D ở hiện trường. Vào thời điểm cảnh sát ập vào, dây chuyền sản xuất đang chạy hết công suất và một trong các máy in đang chuẩn bị cho ra lò một khung súng ngắn.

Công ty Mỹ bán thiết kế súng in 3D bất chấp lệnh cấm từ tòa án

Theo một số nguồn tin, các trang bị tại xưởng cho phép sản xuất nòng súng trong vòng vài phút. Hơn 30 tài liệu sản xuất vũ khí, chất nổ cũng được tìm thấy tại đây.