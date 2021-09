Pháp bác tin nhường ghế Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Tờ The Telegraph của Anh ngày 22.9 dẫn lời một thành viên nghị viện châu Âu cho rằng Pháp có thể cân nhắc nhường lại ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho EU để khối này đồng ý thành lập quân đội chung và cải cách cách hoạch định chính sách đối ngoại của EU.

Theo The Telegraph, Tổng thống Macron sẵn sàng chia sẻ ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an nếu có được sự nhượng bộ giúp EU đồng lòng trong chính sách đối ngoại cũng như phòng thủ chung.

Phủ tổng thống Pháp cùng ngày chính thức phủ nhận thông tin trên, theo AFP. “Pháp không đề xuất rời ghế Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nó thuộc về Pháp và vẫn sẽ như vậy. Chúng tôi phối hợp với EU nhiều nhất có thể và với chủ quyền đầy đủ”, Điện Elysee thông báo.

Pháp là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc . Đây là cơ quan chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Từ khi Anh rời khỏi EU, Pháp là thành viên duy nhất của khối còn lại trong Hội đồng Bảo an.