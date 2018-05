Phi công Sichuan Airlines ‘bị hút nửa người’ khỏi cửa sổ buồng lái

Cơ trưởng Liu Chuanjian, được vinh danh là anh hùng trên mạng xã hội sau khi xoay sở hạ cánh được chiếc Airbus A319 sau sự cố, chia sẻ với tờ Chengdu Economic Daily rằng máy bay vừa đạt độ cao 10.000m thì một tiếng nổ điếc tai xé toạc buồng lái.

Buồng lái lập tức bị hạ áp suất đột ngột và nhiệt độ giảm mạnh. Ông nhìn sang và nhận thấy kính chắn gió ở cửa bên phải đã biến mất.

“Hoàn toàn không có tín hiệu cảnh báo nào cả. Đột nhiên kính chắn gió nứt ra và tạo nên một tiếng nổ lớn. Và rồi tôi nhận ra phi công phụ của mình đã bị hút nửa người ra ngoài”, ông Liu kể lại.

“Mọi thứ trong buồng lái đều trôi nổi trên không. Đa số thiết bị rơi vào tình trạng hư hỏng…và tôi không nghe được âm thanh từ đài vô tuyến. Máy bay bị rung lắc dữ dội khiến tôi không thể nào đọc được các thông số (trên các thiết bị)”, ông mô tả chi tiết khoảng khắc thót tim.

May mắn là viên phi công phụ đang thắt đai an toàn nên cơ trưởng kịp thời kéo ông này vào bên trong. Ông bị trầy xướt và trật tay, theo Cơ quan quản lý Hàng không Dân sự Trung Quốc. Một tiếp viên cũng bị chấn thương, nhưng toàn bộ 119 hành khách đều an toàn.

Weibo Bức ảnh cho thấy tình trạng hư hại bên trong buồng lái

Sự cố xảy ra khi máy bay của hãng Sichuan Airlines đang bay từ Trùng Khánh đến Lhasa vào sáng 14.5, theo Beijing Youth Daily.

Chuyến bay 3U8633 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Song Lưu thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vào 7 giờ 42 phút.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy kính chắn gió bên chỗ ngồi của phi công phụ “biến mất”, trong khi bảng điều khiển bị hư hại.