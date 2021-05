Philippines trả lại 1.000 liều vắc xin Covid-19 Trung Quốc tặng

Tổng thống Duterte được tiêm vắc xin Covid-19 do Sinopharm chế tạo vào tối 3.5. Việc tiêm vắc xin bất ngờ này diễn ra sau nhiều tháng ông được đề nghị tiêm vắc xin Covid-19 một công khai để gia tăng niềm tin về vắc xin trong dân chúng.

Tuy nhiên, ông Duterte lại chọn vắc xin Covid-19 do Sinopharm phát triển, vốn chưa được phê chuẩn dùng rộng rãi ở Philippines. Cục Dược và thực phẩm Philippines cũng chưa bắt đầu quá trình đánh giá việc dùng vắc xin Covid-19 của Sinopharm cho những trường hợp khẩn cấp do thiếu tài liệu, theo The Philippine Star.

[VIDEO] Thừa nhận vắc xin Covid-19 nội địa hiệu quả thấp, Trung Quốc xem xét trộn lẫn nhiều loại

Do đó, việc Tổng thống Duterte tiêm vắc xin chưa được cơ quan chức năng phê chuẩn đã bị chỉ trích. Đáp lại, trong bài phát biểu vào tối 5.5, ông Duterte nhấn mạnh: “Chúng tôi xin lỗi. Quý vị đúng, chúng tôi sai”. Do tranh cãi xung quanh vắc xin của Sinopharm, ông đã yêu cầu Trung Quốc dừng tặng loại vắc xin này và thu lại 1.000 liều đã được đưa đến Philippines. “Tôi đã nói với họ rằng chỉ cho chúng ta vắc xin của Sinovac đang được sử dụng rộng rãi”, Tổng thống Duterte cho biết thêm.

Cũng trong tối 5.5, Mạng lưới hành động vì Covid-19 (CAN), một mạng lưới dân sự, cho rằng việc Tổng thống Duterte tiêm loại vắc xin chưa được phê chuẩn “gửi một thông điệp sai tới dân chúng vốn đã chưa chịu tiêm vắc xin”. CAN còn cho rằng nếu muốn thúc đẩy lòng tin về tiêm vắc xin, ông Duterte đáng lẽ sử dụng loại vắc xin đã được phê chuẩn cho dân chúng Philippines sử dụng.