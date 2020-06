Phu nhân Tổng thống Trump đàm phán lại hôn ước rồi mới đến ở Nhà Trắng

Lý do được đưa ra là vì bà Melania không muốn làm gián đoạn việc học của con trai. Việc trì hoãn này làm dấy lên tin đồn vợ chồng Tổng thống Trump gặp mâu thuẫn, đồng thời gây làn sóng chỉ trích vì việc bà Melania cùng con ở lại New York gây tốn kém chi phí an ninh

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây thì lý do là vì bà Melania muốn đàm phán lại hôn ước với chồng. Trong cuốn sách The art of her deal: The untold story of Melania Trump (tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán: Chuyện chưa kể về Melania Trump), tác giả nhà báo Mary Jordan của tờ The Washington Post cho biết bà Melania trì hoãn chuyển vào Nhà Trắng để đàm phán lại khế ước hôn nhân với Tổng thống Trump.