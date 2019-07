Quốc vương Ả Rập Xê Út cho phép binh sĩ Mỹ đóng trú

Quyết định trên nhằm “gia tăng hợp tác chung trong việc bảo vệ an ninh và ổn định khu vực đồng thời gìn giữ hòa bình”, SPA dẫn lời một quan chức quốc phòng Ả Rập Xê Út cho hay, nhưng không cung cấp chi tiết.

Hãng tin AP dẫn một số nguồn tin cho hay Mỹ đang triển khai lực lượng, gồm chiến đấu cơ, tên lửa phòng không và có thể hơn 500 binh sĩ, đến căn cứ không quân Hoàng tử Sultan nằm phía nam thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Căn cứ này trở thành trung tâm sức mạnh không quân của Mỹ ở Trung Đông vào thập niên 1990, nhưng Washington không còn sử dụng tới sau khi lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein vào năm 2003.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump cho hay ông xem Ả Rập Xê Út là đối tác quan trọng ở Trung Đông và là đối trọng với Iran, theo Reuters. Trong thời gian qua, Mỹ đã điều tàu sân bay, tên lửa, tàu tấn công đổ bộ và lính thủy đánh bộ đến Trung Đông với lập luận nhằm đối phó mối đe dọa từ Iran.

Quan hệ Mỹ - Iran trở nên xấu đi kể từ khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được Tehran ký với nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công tàu dầu ở vùng Vịnh từ giữa tháng 5 và Tehran bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở eo biển Hormuz vào sáng 20.6 (giờ địa phương).

[VIDEO] Tổng thống Trump: Iran mắc "sai lầm lớn" khi bắn hạ UAV quân sự của Mỹ

Đến ngày 18.7, Tổng thống Trump tuyên bố tàu tấn công USS Boxer đã tiêu diệt một UAV của Iran để tự vệ khi tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng Tehran phủ nhận.

Ngoài Mỹ, Iran còn căng thẳng với Anh về vụ bắt giữ tàu dầu . Theo Reuters hôm nay 20.7, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 19.7 xác nhận bắt giữ tàu Stena Impero mang cờ Anh ở eo biển Hormuz, thông báo động thái này khoảng 2 tuần sau khi hải quân Anh bắt giữ tàu dầu Iran ở vùng biển Gibraltar. Hôm 11.7, Anh tố 3 tàu Iran cố cản trở việc di chuyển của tàu dầu thuộc Công ty Dầu khí BP (Anh) ở eo biển Hormuz.

“Vụ bắt giữ tàu là không thể chấp nhận, tự do hàng hải cần phải được duy trì và tất cả tàu có thể di chuyển một cách an toàn và tự do trong khu vực”, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh sau khi Iran bắt giữ tàu Stena Impero. Ông Hunt cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng”, nhưng khẳng định Anh không xem xét giải pháp quân sự, theo Reuters.