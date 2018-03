Rộ tin lãnh đạo Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Truyền thông Nhật Bản dẫn các nguồn tin khẳng định đoàn tàu đặc biệt chở quan chức cấp cao Triều Tiên đi qua biên giới ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh rồi dừng ở Bắc Kinh. Trong khi đó, tờ Hankyoreh (Hàn Quốc) cho rằng vị quan chức cấp cao chính là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối 26.3 nhưng không đưa thêm chi tiết.

Điều đáng chú ý là an ninh được siết chặt tại Bắc Kinh cùng thời điểm xuất hiện đồn đoán trên mạng về chuyến thăm bất ngờ của lãnh đạo Kim. Cảnh sát tăng cường hiện diện tại khu vực Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un, từng lưu lại trong các chuyến thăm Bắc Kinh trước đây. Các phóng viên quốc tế còn nhìn thấy cảnh sát hộ tống đoàn xe rời khỏi đây. Hai địa điểm thường tổ chức những cuộc gặp cấp cao là Đại lễ đường nhân dân và Trung Nam Hải (trụ sở Đảng Cộng sản Trung Quốc) cũng được siết chặt an ninh.

Đến nay, Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa thể xác nhận lãnh đạo Kim có hiện diện trên tàu hay không sau khi xe lửa rời nhà ga Bắc Kinh vào ngày 27.3. Tại buổi họp báo cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh né tránh câu hỏi về vấn đề này. “Hiện tại tôi không nắm rõ việc các phóng viên đề cập đến. Nếu có bất kỳ tin tức gì, chúng tôi sẽ công bố vào thời điểm thích hợp”, bà Hoa nói. Tuy nhiên, một nguồn tin của tờ South China Morning Post ở Bắc Kinh khẳng định: “Vị khách bí ẩn đó chính là lãnh đạo Kim”.

Nếu thông tin được xác nhận thì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011 và mục đích có thể là nhằm cải thiện quan hệ song phương. Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc là nguồn viện trợ, đối tác thương mại then chốt và đồng minh luôn bảo vệ Triều Tiên về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, mối quan hệ hai bên gần đây không mấy nồng ấm do chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Kim đã không giữ “truyền thống” đến thăm Trung Quốc ngay sau khi lên cầm quyền. AFP dẫn lời các chuyên gia nhận định chuyến thăm bí ẩn này là nhằm thông báo về những diễn biến cải thiện gần đây giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc cũng như tránh để Trung Quốc cảm thấy mất thể diện trước khi lãnh đạo Kim dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với các tổng thống Moon Jae-in và Donald Trump. Theo một số nguồn tin, Bắc Kinh gần đây bị gạt ra khỏi nỗ lực quốc tế về vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Nghi vấn ông Kim bất ngờ thăm Trung Quốc còn xuất phát từ hình ảnh xe lửa ở nhà ga Bắc Kinh trông giống đoàn tàu bọc thép 21 toa dành riêng cho lãnh đạo Triều Tiên. Theo AFP, Bình Nhưỡng sử dụng 3 đoàn tàu giống nhau (vận tốc tối đa 60 km/giờ) với tàu thứ nhất kiểm tra an toàn của tuyến đường, đoàn thứ hai chở yếu nhân và đoàn cuối cùng chở bộ phận hậu cần kèm theo 2 chiếc Mercedes chống đạn và trực thăng nhỏ. Đoàn tàu từng được Chủ tịch Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) sử dụng làm “tổng hành dinh” trong chiến tranh Triều Tiên, cũng như được dùng trong các chuyến thăm Nga và Trung Quốc của lãnh đạo Kim Jong-il trước khi ông từ trần vào năm 2011. Ông từng đến Bắc Kinh bằng xe lửa và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân hồi năm 2000, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất.