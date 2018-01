Cuốn sách Fire and Fury: Inside the Trump White House (tạm dịch: Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump) đã được xuất bản ngày 5.1, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch dù bị các luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump cố ngăn cản.

Theo Reuters, luật sư Charles Harder của ông Trump đã gửi thư tới Nhà xuất bản Henry Holt và tác giả Michael Wolff yêu cầu ngưng phát hành vì cho rằng sách có quá nhiều thông tin sai lệch, nhất là nội dung trích dẫn từ lời kể của cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon.

Ông Harder còn dọa kiện ông Bannon vì các lời bình luận “bôi nhọ người khác” trong sách.

Bản thân Tổng thống Trump cũng tuyên bố sách chứa đầy những lời dối trá, theo BBC. Lãnh đạo Mỹ cho biết ông Wolff chưa từng được tạo cơ hội tiếp cận ông cũng như bước chân vào Nhà Trắng. Ông Trump còn nói ông Bannon đã bị “mất trí” sau khi mất việc tại Nhà Trắng.

Phản ứng trước lời chỉ trích của “sếp cũ”, ông Bannon chỉ nói Tổng thống Trump là “người vĩ đại” và ông vẫn luôn ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ.

Cuốn sách trên gây bão cho chính quyền ông Trump khi trích lời kể của ông Bannon về cuộc gặp giữa các con trai và con rể của ông Trump với nhóm người Nga. Ông Bannon thậm chí gọi đây là hành động “phản quốc”.

Cũng theo cuốn sách, ông Trump đã rất ngạc nhiên khi biết mình đắc cử tổng thống.

Huỳnh Thiềm