Siêu bão đổ bộ Ấn Độ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Siêu bão nhiệt đới Fani hình thành tại khu vực phía bắc vịnh Bengal và bắt đầu đổ bộ vào bang Odisha miền đông Ấn Độ vào sáng 3.5.

Đây được cho là cơn bão mạnh nhất mà Ấn Độ hứng chịu trong 5 năm qua, với sức gió lên tới 200 km/giờ. Theo tờ Times of India, tính đến chiều 3.5, đã có 3 người tại bang Odisha thiệt mạng trong cơn bão.

Gió giật mạnh làm quật ngã nhiều trụ điện, cây cối và hất tung nóc nhiều ngôi nhà. Người phát ngôn cảnh sát khu vực Sanjeev Panda thông báo 2 người thiệt mạng do cây đổ trong khi một người khác qua đời do lên cơn đau tim khi đang trú bão trong trung tâm do chính quyền dựng lên.

Reuters Cửa sổ một tòa nhà ở Bhubaneswar bị gió thổi vỡ tung

Thủ hiến Naveen Patnaik cho biết hơn 1 triệu người đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ. Toàn bộ trường học bị đóng cửa và mọi chuyến bay tại sân bay ở thủ phủ Bhubaneswar của Odisha và thành phố Kolkata ở bang Tây Bengal cũng bị hủy.

Hàng trăm nhân viên ứng phó thảm họa được triển khai, trong khi bác sĩ và nhân viên y tế không được nghỉ phép tới hết ngày 15.5 để khắc phục hậu quả của cơn bão.

Hiện tại, cơn bão đã giảm sức mạnh từ cấp cực kỳ nguy hiểm xuống còn rất nguy hiểm. Cơ quan chức năng dự báo bão Fani sẽ di chuyển về hướng đông bắc sau đó dần suy yếu.