Singapore giới hạn không phận dịp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hãng Reuters ngày 6.6 đưa tin Singapore sẽ kiểm soát chặt chẽ không phận của nước này từ ngày 11-13.6 nhằm phục vụ hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên.

Theo thông báo được đăng trên trang web của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tất cả máy bay đến sân bay Changi sẽ buộc phải giảm tốc độ và chỉ một số đường băng được dùng "vì các lý do an ninh".

Một thông báo khác trên trang của ICAO cảnh báo các hãng hàng không tránh xa căn cứ không quân Paya Lebar ở phía đông, từng được dùng để đón tiếp Tổng thống Mỹ trong các chuyến thăm trước đây. Theo thông báo, bất cứ máy bay nào vi phạm lệnh cấm sẽ có thể “bị ngăn chặn”.

Nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, Singapore đã quy định một số nơi là “khu vực sự kiện đặc biệt” từ ngày 10-14.6, bao gồm khu vực trung tâm nơi có trụ sở Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ và nhiều khách sạn. Ngoài ra còn có đảo Sentosa, nơi dự kiến diễn ra hội nghị.

Theo Đài CNA, cảnh sát Singapore sẽ tăng cường các biện pháp an ninh, bao gồm việc kiểm tra người và xe cộ, cấm các thiết bị bay không người lái tại một số khu vực và giới hạn việc tàu thuyền đi lại.

“Thượng đỉnh Mỹ-Triều là sự kiện quốc tế quan trọng. Cảnh sát và các cơ quan an ninh Singapore cam kết đảm bảo an ninh”, ông How Kwang Hwee đại diện lực lượng cảnh sát cho biết.