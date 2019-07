Số tên lửa Javelin của nhóm vũ trang Libya là thuộc lực lượng Pháp

Bộ Quốc phòng Pháp ra thông cáo xác nhận bài báo trên tờ The New York Times nói số tên lửa chống tăng Javelin được tìm thấy ở phía nam Tripoli vào tháng 6 là do Pháp mua từ Mỹ.

Tuy nhiên, Paris bác bỏ nghi vấn cung cấp vũ khí cho phe của tư lệnh Haftar, vi phạm lệnh cấm vận của LHQ. Theo quân đội Pháp, lực lượng này mất dấu lô hàng trên sau khi đánh giá chúng có vấn đề.

“Trong tình trạng hư hại và không còn được sử dụng, số vũ khí đó đã được cất vào một nhà kho để chờ thời điểm phá hủy. Chúng không hề được chuyển giao cho các tay súng địa phương”, AFP dẫn thông cáo viết.

Tên lửa Javelin, trị giá 170.000 USD/quả (3,95 tỉ đồng), đã được tìm thấy sau khi các lực lượng trung thành với chính ohu3 lâm thời Libya được LHQ ủng hộ giành lại quyền kiểm soát căn cứ Gharyan từ các tay súng phe tư lệnh Haftar.

Cận cảnh một tên lửa của Mỹ Reuters

Ba quả tên lửa này, cũng như các quả đạn pháo do Trung Quốc sản xuất mang dấu hiệu của UAE đã được công bố với báo giới ngày 29.6.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp không giải thích bằng cách nào các tên lửa lại “biến mất”.

Phát hiện trên càng làm tăng thêm nghi ngờ rằng Paris đang ủng hộ lực lượng của tư lệnh Haftar.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, Libya rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Hiện 2 thế lực lớn nhất là quân đội thuộc chính phủ lâm thời do LHQ ủng hộ (GNA) kiểm soát khu vực tây nam đất nước cùng thủ đô Tripoli, còn Quân đội quốc gia Libya (LNA) của ông Haftar thành lập một chính quyền song song ở phía đông, theo AFP.

Tư lệnh Haftar đóng vai trò lớn trong cuộc lật đổ ông Gaddafi và được coi là chỉ huy quân sự mạnh nhất ở Libya hiện nay.