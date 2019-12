Số trẻ chào đời giảm kỷ lục vì người Nhật ngại cưới

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 24.12, tổng số trẻ chào đời ở Nhật trong năm nay ước tính giảm khoảng 54.000, từ con số 918.400 của năm 2018.

Tình trạng số trẻ giảm còn dưới mốc 900.000 diễn ra sớm hơn 2 năm so với dự báo trước đó của Viện Dân số và Nghiên cứu an sinh xã hội thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, theo tờ The Japan Times. Viện này trước đó dự báo số trẻ sơ sinh ở Nhật, sẽ ở mức 921.000 người trong năm 2019, 902.000 trong năm 2020 và 886.000 trong năm 2021.

Giới phân tích cho rằng số trẻ chào đời giảm sẽ tạo thêm căng thẳng về tài chính trong việc hỗ trợ chi phí tăng nhanh nhằm phục vụ dân số già, cản trở kinh tế tăng trưởng.

Mức giảm dân số tự nhiên của Nhật ước tính khoảng 512.000, lần đầu tiên trên mức 500.000, sau khi vượt con số 400.000 lần đầu tiên hồi năm ngoái.

Cũng theo The Japan Times, số cặp mới kết hôn ước tính ở mức thấp kỷ lục, 583.000, giảm 3.000 so với năm ngoái, trong khi đó số cuộc li dị tăng 2.000, lên 210.000.